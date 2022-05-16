В Бишкеке учились рассчитывать индикаторы Целей устойчивого развития

С 11 по 13 мая Директор ГП "Кыргызгипрозем" Алмаз Абдиев принимает участие в семинаре по использованию геопространственной информации для расчета индикаторов ЦУР.
Семинар организован UNSD–FCDO.
Основная цель семинара – поделиться с Кыргызстаном навыками для обеспечения непрерывного производства и дезагрегации выбранных приоритетных показателей с использованием геопространственной информации.
Конкретные цели включают:
По итогам семинара планируется определить приоритетные индикаторы, которые будут рассчитаны с использованием национальных наборов геопространственных данных или в сочетании с глобальными данными, если национальные данные недоступны.