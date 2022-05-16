В Бишкеке учились рассчитывать индикаторы Целей устойчивого развития

С 11 по 13 мая Директор ГП "Кыргызгипрозем" Алмаз Абдиев принимает участие в семинаре по использованию геопространственной информации для расчета индикаторов ЦУР.

Семинар организован UNSD–FCDO.

Основная цель семинара – поделиться с Кыргызстаном навыками для обеспечения непрерывного производства и дезагрегации выбранных приоритетных показателей с использованием геопространственной информации.

Конкретные цели включают:

Представить геопространственную дорожную карту ЦУР и указать, как ее можно реализовать; Определить ключевые понятия; Существующие методики расчета ЦУР 9.1.1: Доля сельского населения, проживающего в пределах 2 км от всесезонной дороги; Существующие методики расчета ЦУР 11.3.1: Отношение коэффициента землепользования к темпу прироста населения; Оказать поддержку страновой команде посредством последующих действий для завершения расчета показателей.

По итогам семинара планируется определить приоритетные индикаторы, которые будут рассчитаны с использованием национальных наборов геопространственных данных или в сочетании с глобальными данными, если национальные данные недоступны.