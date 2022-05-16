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В Бишкеке учились рассчитывать индикаторы Целей устойчивого развития

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С 11 по 13 мая Директор ГП "Кыргызгипрозем" Алмаз Абдиев принимает участие в семинаре по использованию геопространственной информации для расчета индикаторов ЦУР.

Семинар организован UNSD–FCDO.

Основная цель семинара – поделиться с Кыргызстаном навыками для обеспечения непрерывного производства и дезагрегации выбранных приоритетных показателей с использованием геопространственной информации.

Конкретные цели включают:

  1. Представить геопространственную дорожную карту ЦУР и указать, как ее можно реализовать;
  2. Определить ключевые понятия;
  3. Существующие методики расчета ЦУР 9.1.1: Доля сельского населения, проживающего в пределах 2 км от всесезонной дороги;
  4. Существующие методики расчета ЦУР 11.3.1: Отношение коэффициента землепользования к темпу прироста населения;
  5. Оказать поддержку страновой команде посредством последующих действий для завершения расчета показателей.

По итогам семинара планируется определить приоритетные индикаторы, которые будут рассчитаны с использованием национальных наборов геопространственных данных или в сочетании с глобальными данными, если национальные данные недоступны.


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URL: https://www.vb.kg/418039
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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