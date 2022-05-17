Команда КРСУ стала лучшей в творческом конкурсе на олимпиаде по анатомии

Команда КРСУ стала лучшей в творческом конкурсе на юбилейной олимпиаде по анатомии человека, прошедшей в Санкт-Петербурге.

13-14 мая молодежная команда медфакультета КРСУ провела на берегах Невы, став участницей V (юбилейной) Открытой студенческой олимпиады по анатомии человека, проводившейся в стенах I Санкт-Петербургского госмедуниверситета имени академика И. Павлова.

В анатомическом состязании участвовало 28 команд, представляющих российские вузы, а участие команды КРСУ Natus Vincere придало олимпиаде международный статус.

Кыргызстанская делегация, которой руководил доцент кафедры анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии Анвар Бейсембаев, включала 5 человек: Фируза Исраилова, Ислам Тажиматов, Богдан Рязанцев, Хадижа Курамаева и Анастасия Танкова.

Кыргызстанцы стали первыми в творческом конкурсе, показав самую яркую "визитку". Кроме того, они заслужили третьи призовые места в теоретическом конкурсе (И. Тажиматов) и анатомическом кроссворде (Б. Рязанцев).