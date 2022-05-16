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Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно перегнать скот

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота и задержали нарушителя государственной границы.

В ходе несения службы в местности Монол Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники ПС ГКНБ задержали гражданина Кыргызстана, который намеревался незаконно переправить трех бычков из Кыргызстана в Узбекистан.

Позже в местности Ак-Там этого же района пограничный наряд ПС ГКНБ задержал гражданку Узбекистана с двухмесячным ребенком, которая пыталась нелегально пересечь госграницу из Узбекистана в Кыргызстан вне пункта пропуска.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и крупнорогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/418043
Теги:
ГКНБ, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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