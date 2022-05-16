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Продюсер "Пиратов Карибского моря" назвал возможную замену Деппа

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- Айжан Мамбеталиева
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Продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер поделился подробностями создания шестой части фильма, а также рассказал о том, кто может заменить Джонни Деппа в продолжении франшизы. Об этом сообщает RepublicWorld.

По его словам, разработано два сценария для шестой части "Пиратов Карибского моря", один из которых предполагает участие американской актрисы Марго Робби. Создатели франшизы ведут со звездой переговоры, однако пока неизвестно, исполнит ли Робби главную роль в продолжении картины.

Что касается возвращения Деппа к съемкам фильма о пиратах, Брукхаймер ответил отрицательно. Он подчеркнул, что многое может поменяться.


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URL: https://www.vb.kg/418050
Теги:
кино, фильм, в мире
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