Теперь муниципальные парковщики экипированы формой красного цвета

В связи с распространением схожести специальной формы одежды зеленого цвета с формами операторов муниципальных парковок, также во избежание недопонимания граждан, операторы муниципальных парковок меняют расцветку специальной формы на красный цвет со специальными знаками.

Муниципальные парковки обознаются дорожными знаками, а операторы одеты в специальный жилет красного цвета и имеют при себе специальные бейджи, обязательно выдают чеки об оплате. Официальный и единый тариф – 25 сомов, вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.

Муниципальные парковки расположены по адресам:

Отрезок ул. Киевская от бул. Молодой Гвардии до ул. Кулиева Отрезок ул. Бейшеналиевой от ул. Московской до ул. Рыскулова Отрезок ул. Токтогула от бул. Молодой Гвардии до моста р. Ала-Арча Отрезок ул. Кулиева от ул. Токтогула до пр. Чуй Отрезок ул. Безымянная от ул. Юнусалиева до ул. Ж-Пудовкина Отрезок ул. Ж.-Пудовкина от ул. Безымянной до ул. Суеркулова Отрезок ул. Суеркулова (ул. Ж.-Пудовкина) Отрезок ул. Юнусалиева (ул. Суеркулова) Отрезок ул. Кулатова (ул. Матросова) Отрезок ул. Суюмбаева от пр. Чуй до ул. Огонбаева Отрезок ул. Исанова от пр.Чуй до ул.Киевская Отрезок ул. Ибраимова от ул. Московской до ул. Токтогула Пер. Клубный (р-к Сары-Озон ) Отрезок ул. Курманжан-Датки от пр.Жибек Жолу до ул.Славянского ул. Токтогула ТЦ "Мото" Отрезок ул. Шопокова от ул. Московской ул. Фрунзе Отрезок ул. Бобулова от пр. Чуй до ул. Пушкина Рынок "Мадина" (новая дорога) Отрезок ул. Боконбаева от ул. Абдрахманова до ул. Усенбаева Отрезок ул.. Киевская от пр. Манаса до ул. Керимбекова Отрезок ул. Киевская от ул. Исанова до ул. Тоголока Молдо

Адреса муниципальных парковок обновляются и дополняются.