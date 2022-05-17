Теперь муниципальные парковщики экипированы формой красного цвета

В связи с распространением схожести специальной формы одежды зеленого цвета с формами операторов муниципальных парковок, также во избежание недопонимания граждан, операторы муниципальных парковок меняют расцветку специальной формы на красный цвет со специальными знаками.
Муниципальные парковки обознаются дорожными знаками, а операторы одеты в специальный жилет красного цвета и имеют при себе специальные бейджи, обязательно выдают чеки об оплате. Официальный и единый тариф – 25 сомов, вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.
Муниципальные парковки расположены по адресам:
- Отрезок ул. Киевская от бул. Молодой Гвардии до ул. Кулиева
- Отрезок ул. Бейшеналиевой от ул. Московской до ул. Рыскулова
- Отрезок ул. Токтогула от бул. Молодой Гвардии до моста р. Ала-Арча
- Отрезок ул. Кулиева от ул. Токтогула до пр. Чуй
- Отрезок ул. Безымянная от ул. Юнусалиева до ул. Ж-Пудовкина
- Отрезок ул. Ж.-Пудовкина от ул. Безымянной до ул. Суеркулова
- Отрезок ул. Суеркулова (ул. Ж.-Пудовкина)
- Отрезок ул. Юнусалиева (ул. Суеркулова)
- Отрезок ул. Кулатова (ул. Матросова)
- Отрезок ул. Суюмбаева от пр. Чуй до ул. Огонбаева
- Отрезок ул. Исанова от пр.Чуй до ул.Киевская
- Отрезок ул. Ибраимова от ул. Московской до ул. Токтогула
- Пер. Клубный (р-к Сары-Озон )
- Отрезок ул. Курманжан-Датки от пр.Жибек Жолу до ул.Славянского
- ул. Токтогула ТЦ "Мото"
- Отрезок ул. Шопокова от ул. Московской ул. Фрунзе
- Отрезок ул. Бобулова от пр. Чуй до ул. Пушкина
- Рынок "Мадина" (новая дорога)
- Отрезок ул. Боконбаева от ул. Абдрахманова до ул. Усенбаева
- Отрезок ул.. Киевская от пр. Манаса до ул. Керимбекова
- Отрезок ул. Киевская от ул. Исанова до ул. Тоголока Молдо
Адреса муниципальных парковок обновляются и дополняются.