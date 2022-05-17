В России выпустят комикс по мотивам фильма "Брат"

В России выпустят комикс по мотивам культового фильма Алексея Балабанова "Брат". Об этом пишет pravilamag.ru.

Сборник по мотивам фильма выпустит российское издательство комиксов Bubble. Новый комикс не будет повторять события картины, но в нем появится большинство персонажей из первого "Брата" и "Брата 2".

Об этом стало известно на фестивале "Балабанов фест" в Нижнем Новгороде. Главный редактор издательства Роман Котков рассказал, что комикс планируют выпустить к концу августа тиражом не менее пяти-десяти тысяч экземпляров.

В комиксе будет представлено много персонажей из оригинальных фильмов "Брат" и "Брат 2".

"Персонажи получат либо какие-то авторские продолжения, либо предысторию. Комикс не будет повторять события фильма дословно. Он будет развивать или продолжать линии из фильма", - пояснил главный редактор Bubble.

Премьера фильма "Брат" состоялась в декабре 1997 года. В 2022-м картине исполняется 25 лет.