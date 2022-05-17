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Садыр Жапаров встретился с Владимиром Путиным в формате тет-а-тет

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- Алина Мамаева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 16 мая, в Москве встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На встрече в формате тет-а-тет лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин подчеркнул, что в целом отношения между сторонами развиваются позитивно.

Он отметил прошлогодний серьезный рост товарооборота, добавив, что Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана.

Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что на полях саммита ОДКБ есть возможность для очного обсуждения направлений совместного взаимодействия.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и еще раз поздравил с 77-летием Великой Победы и 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Садыр Жапаров выразил готовность и заинтересованность во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/418062
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, Россия, Москва, Кыргызстан
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