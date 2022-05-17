В хосписе фонда "Фонтан жизни" ищут родных Алымкула Алимбаева

Со слов пациента, у которого на данный момент есть проблемы с речью, его зовут Алымкул Алимбаев или же Алымбаева. А отчество Искенович или Искендерович. У мужчины нет документов, и потому узнать точные его данные пока не получается.

На днях ему исполнилось 64 года. Как удалось узнать сотрудникам хосписа, до 2000 года он жил по адресу: Шота Руставели, 58/47. После смерти мамы квартиру продали, и Алымкул остался на улице. Работал на стройках в Бишкеке, снимал жилье до тех пор, пока не начало беспокоить больное сердце.

Несколько месяцев назад сотрудники фонда "Фонтан жизни" положили его в отделение кардиологии. Состояние мужчины после выписки было более менее стабильное, он снимал квартиру и мог жить самостоятельно.

"Около месяца назад мы узнали, что Алымкул байке снова попал в больницу, туда его доставили на "скорой". У него сохранился наш номер телефона, и врачи позвонили нам, сказали, что состояние у него очень тяжелое и улучшений не предвидится. Пациент был паллиативный, требующий постоянного ухода. Мы забрали его в наш хоспис", - рассказывает директор фонда "Фонтан жизни" Азамат Кубатов.

Азамат рассказывает, что Алымкул байке очень спокойный и благодарен всем сотрудникам хосписа, которые стараются скрасить его будни, окружают теплом и заботой, чтобы он не чувствовал себя одиноко.

В дневное время его вывозят на коляске на веранду, чтобы дышалось легче. В помещении мужчина пользуется кислородным концентратором. Сотрудники хосписа говорят, что его состояние ухудшается с каждым днем, и они очень надеются найти его родных и близких, связь с которыми оборвалась 5 лет назад.

По словам мужчины, у него есть сестра Нурия, которая живет в Токмоке. А также два сына, которых он очень хочет найти.

Если есть какая-либо информация о родных Алымкула или кто-то узнает мужчину по фото, просьба позвонить по номерам: