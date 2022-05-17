Новым премьер-министром Франции назначена Элизабет Борн

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Элизабет Борн на пост премьер-министра и поручил ей сформировать новое правительство", - приводит ТАСС заявление Елисейского дворца.

Таким образом, Борн сменила на должности премьера Жана Кастекса, который возглавлял правительство Франции с июля 2020 года. Ранее в ходе встречи с президентом республики Эмманюэлем Макроном Кастекс подал прошение об отставке, которое было удовлетворено французским лидером.

Борн стала всего лишь второй женщиной во главе правительства Франции. До нее кабинет министров в 1991-1992 годах возглавляла член Соцпартии Эдит Крессон. Напомним, что Макрон неоднократно заявлял о том, что на посту главы французского правительства хотел бы видеть женщину.

Фигура нового главы кабмина приобретает особое значение в связи с предстоящими 12 и 19 июня выборами в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание. Ответственным за избирательную кампанию станет именно новый премьер-министр.

Борн считается одним из самых опытных министров. Под ее руководством, помимо Министерства труда, также находились министерства экологического перехода и транспорта. До этого она работала в ряде частных компаний, где также занимала руководящие должности.