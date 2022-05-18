Руслан Бекболотов встретился с послом Франции в КР Франсуа Делаусом

Директор третьего политического департамента Руслан Бекболотов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в КР Франсуа Делаусом.

В ходе состоявшейся встречи сторонами подробно обсуждены вопросы актуальной повестки двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросу проведения ряда совместных мероприятий, в частности в рамках празднования в текущем году 30-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, условлено продолжать активные шаги по развитию двустороннего политического диалога с организацией в 2022 году в ходе визитов на высшем и высоком уровнях, а также очередного раунда межмидовских консультаций. Сторонами также была отмечена значительная роль межпарламентского взаимодействия в развитии двустороннего сотрудничества.

Достигнута договоренность активизировать работу на экономическом направлении с целью создания условий для положительных тенденций в двусторонней торговле. В частности, согласились проводить дальнейшую работу по проведению совместного бизнес-форума в 2022 году, а также сотрудничеству в сфере энергетики, экологии, образования и культуры.

Французской стороне также была обозначена важность расширения договорно-правовой базы между КР и Францией, в связи с чем обращена просьба ускорить рассмотрение ряда документов о сотрудничестве.

По итогам встречи стороны выразили общий настрой на продолжение конструктивного сотрудничества по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.