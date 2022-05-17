У жителя Джети-Огузского района обнаружили незаконно срубленные ели

В целях недопущения и выявления незаконной вырубки лесных насаждений сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с другими государственными природоохранными ведомствами на постоянной основе проводятся специальные внезапные рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На днях в ходе такого рейда сотрудникам данного подразделения поступила информация, что один из жителей Джети-Огузского района у себя дома хранит незаконно срубленные тянь-шаньские ели.

При проверке данной информации, милиционерам удалось установить личность фигурирующего в информации гражданина. Им оказался И.А., житель села Ак-Кочкор.

Во время проведения проверки сотрудниками туристско-экологической милиции и представителями районного лесничества во дворе дома указанного гражданина было обнаружено и изъято 25 штук тянь-шаньских елей без соответствующих разрешительных документов.

Данный факт был зарегистрирован в электронный журнал информации ОВД Джети-Огузского района, собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки.