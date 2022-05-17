При Центре правового просвещения Минюста открыт медиацентр

В Министерстве юстиции заработал Медиацентр при Центре правового просвещения.

В официальном мероприятии приняли участие руководители ведомства, министр юстиции Аяз Баетов, заместитель министра Орозбек Сыдыков и новоизбранный директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Кыргызской Республике г-жа Каи Адамс, а также руководители проектов "Укук булагы" Фрэд Хьюстон, "Жигердүү жарандар" Наталья Пипия.

USAID в рамках своего проекта "Укук булагы" передал Министерству техническое оборудование, которое поможет недавно созданным подразделениям: Центру правового просвещения и Институту нормотворчества и верховенства права Минюстиции выполнять свои функции по повышению правовой грамотности, разработке и совершенствованию законодательства.

Ранее в этом году проект USAID "Укук Булагы" подписал Меморандум о сотрудничестве с министерством для расширения доступа к правосудию, ориентированного на человека. Сотрудничество Министерства юстиции с проектом USAID направлено на дальнейшее развитие системы бесплатной юридической помощи гражданам с фокусом на уязвимые группы населения и отдаленные районы. Это включает в себя исследования правовых потребностей населения с целью улучшения правовых услуг проведение широкомасштабных кампаний по повышению правовой грамотности и расширение предоставления правовой помощи нуждающимся гражданам.

В своем выступлении директор миссии USAID Кайя Адамс подчеркнула, что партнерство USAID с Министерством юстиции направленно на содействие правосудию, которое является доступным, значимым и справедливым для всех людей.

"Мы согласны с тем, что качество правосудия повышается, когда ведомство прислушивается к людям, которым они служат, когда услуги предоставляются без предвзятости", - заявила Адамс.

Министр юстиции Аяз Баетов выразил признательность USAID за оказанную поддержку: "Центр правового просвещения - отдельное структурное подразделение министерства. Теперь при нем также функционирует Медиацентр, а в скором времени планируется запуск "горячей линии" бесплатной правовой помощи. Центр направлен на проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения, используя огромный потенциал органов юстиции и других государственных органов по всей республике, а также всевозможных каналов связи с общественностью", – сказал он.