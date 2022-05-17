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Проект по обновлению сельхозтехники в КР запустят на деньги компании из США

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- Алина Мамаева
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Американская компания в сфере технологизации и инноваций в сельском хозяйстве John Deere выделит Кыргызстану 50 миллионов долларов для льготного кредитования сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерство сельского хозяйства.

Уточняется, что между представителями этой компании, Минсельхозом, Минфином, ОАО "Айыл Банк" и "Евразия Групп" был подписан меморандум.

Необходимость этого соглашения в Минсельхозе объясняют тем, что для эффективного развития сельского хозяйства требуется обновление парка техники минимально на десять процентов.

"Министерство сельского хозяйства ставит перед собой цель по обновлению парка сельскохозяйственной техники до 2026 года на 10 процентов. Сегодняшнее соглашение с John Deere - это только первый этап для достижения поставленных задач. Наша команда будет точечно прорабатывать вопрос по обновлению парка техники и реализовывать задачи по обеспечению доступа к лучшей сельскохозяйственной технике для фермеров. Сотрудничество с такой корпорацией, как John Deere, должно послужить началом масштабного обновления парка сельскохозяйственной техники в Кыргызстане и развития сельского хозяйства страны в целом", - сказал глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков

В Минсельхозе уверены, что американская сельхозтехника позволит фермерам КР увеличить производительность труда минимум в 2 раза, раскрыть потенциала почвы, семян и удобрений; внедрять и применять технологии цифровизации и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.


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URL: https://www.vb.kg/418070
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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