Погода
$ 82.85 - 83.85
€ 86.20 - 87.20

В 2022 году в кыргызской столице установят 2546 дорожных знаков

191  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В нынешнем году в кыргызской столице планируют установить 2546 дорожных знаков. Работы будут проведены муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В столичной мэрии под председательством градоначальника Эмилбека Абдыкадырова состоялась очередная коллегия. На заседании рассмотрено три вопроса: итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и подготовка к предстоящему сезону, меры по недопущению обострения общественно-политической ситуации и меры по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Начальник УПСМ по Бишкеку сообщил, что в 2022 году в планах установка 2546 дорожных знаков. Также в столице должны установить 31 светофорный объект: 28 транспортных и 3 пешеходных.

УПСМ поручено подготовить техническое задание для разработки ТЭО по внедрению автоматизированной системы управления светофорами, расположенными на центральных улицах города.

Что касается предстоящего отопительного сезона, то службы топливно-энергетического комплекса будут осуществлять подготовку к нему в штатном режиме. В этих целях создадут городской штаб.

Руководителям городских служб градоначальник дал ряд поручений. В частности, проработать вопрос сокращения сроков проведения ремонтных работ тепловых сетей, которые затрудняют автомобильное движение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418071
Теги:
мэрия, светофоры, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  