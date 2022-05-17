В 2022 году в кыргызской столице установят 2546 дорожных знаков

В нынешнем году в кыргызской столице планируют установить 2546 дорожных знаков. Работы будут проведены муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В столичной мэрии под председательством градоначальника Эмилбека Абдыкадырова состоялась очередная коллегия. На заседании рассмотрено три вопроса: итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и подготовка к предстоящему сезону, меры по недопущению обострения общественно-политической ситуации и меры по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Начальник УПСМ по Бишкеку сообщил, что в 2022 году в планах установка 2546 дорожных знаков. Также в столице должны установить 31 светофорный объект: 28 транспортных и 3 пешеходных.

УПСМ поручено подготовить техническое задание для разработки ТЭО по внедрению автоматизированной системы управления светофорами, расположенными на центральных улицах города.

Что касается предстоящего отопительного сезона, то службы топливно-энергетического комплекса будут осуществлять подготовку к нему в штатном режиме. В этих целях создадут городской штаб.

Руководителям городских служб градоначальник дал ряд поручений. В частности, проработать вопрос сокращения сроков проведения ремонтных работ тепловых сетей, которые затрудняют автомобильное движение.