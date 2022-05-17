Погода
$ 82.85 - 83.85
€ 86.20 - 87.20

Новый премьер-министр Франции Елизабет Борн - потомок русских эмигрантов

624  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Франции Макрон долго выдерживал интригу, выбирая нового премьер-министра. И, как говорят, сделал ход конем и назначил третьего - рыцаря Почетного легиона Елизавету Иосифовну Борн, дочь Иосифа Зиновьевича Борнштейна, сына эмигрантов из Российской империи, участника сопротивления.

Родители и два брата Иосифа Зиновьевича погибли в "Освенциме", сам он провел два года в концлагере, благодаря чему Елизавета получила в институте стипендию как "воспитанник нации", дословно - "питомец нации".

Он этом сообщают на своей страничке российский соотечественник Сергей Дыбов.

На вопрос, что означает такой выбор, он пишет: как говорят французы, "будем наблюдать."


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418075
Теги:
Франция, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  