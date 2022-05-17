Новый премьер-министр Франции Елизабет Борн - потомок русских эммигрантов

Президент Франции Макрон долго выдерживал интригу, выбирая нового премьер-министра. И как говорят, сделал ход конем и назначил третьего - рыцаря Почетного легиона Елизавету Иосифовну Борн, дочь Иосифа Зиновьевича Борнштейна, сына эммигрантов из Российской империи, участника сопротивления.

Родители и два брата Иосифа Зиновьевича погибли в Освенциме, сам он провел два года в концлагере, благодаря чему Елизавета получила в институте степендию как "воспитанник нации", дословно - "питомец нации".

Он этом сообщают на своей страничке российский соотечественник Сергей Дыбов.

На вопрос, чтото означает такой выбор, он пишет: как говорят французы - "Будем наблюдать."