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В Бишкеке демонтировано более 70 рекламных объектов

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- Асия Канаева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Инспекценй совместно со спецподразделением "Тазалык" были демонтированы более 70 рекламных объектов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Демонтированы штендеры, баннеры и стелы, незаконно установленные на проспектах Жибек Жолу, Манаса и Чингиза Айтматова.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами рекламных объектов, установленных в кыргызской столице.

Горожане все свои вопросы по работе инспекции могут задать по следующим по номерам телефонов:

  1. Свердловский район: 0(705)003-137;
  2. Октябрьский район: 0(551)551-745;
  3. Первомайский район: 0(555)404-818;
  4. Ленинский район: 0(550)070-505.
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URL: https://www.vb.kg/418076
Теги:
мэрия, Тазалык, незаконная реклама
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