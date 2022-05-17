В Бишкеке демонтировано более 70 рекламных объектов

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Инспекценй совместно со спецподразделением "Тазалык" были демонтированы более 70 рекламных объектов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Демонтированы штендеры, баннеры и стелы, незаконно установленные на проспектах Жибек Жолу, Манаса и Чингиза Айтматова.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами рекламных объектов, установленных в кыргызской столице.

Горожане все свои вопросы по работе инспекции могут задать по следующим по номерам телефонов: