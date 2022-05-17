Результаты рейда: выявили шестерых безнадзорных детей

Свердловский акимиат на постоянной основе проводит рейды по выявлению детей, которые просят милостыню и находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В результате проведенной работы проверено 150 объектов, в том числе торговые комплексы, крупные торговые рынки "Дордой", "Аламедин", "Мадина", "Чынар", старый толчок, супермаркеты "Глобус", "Народный", "Фрунзе", ГУМ "Чынар", ЦУМ "Айчүрөк", Центральная мечеть, районные мечети, также ночные интернет-клубы, кафе.

По итогам выявили двух женщин и двоих детей, которые просили милостыню, а также шестерых безнадзорных детей, находящихся в ночное время суток без сопровождения взрослых.

Со всеми лицами проведены профилактические беседы, составлены акты, также безнадзорные несовершеннолетние переданы родителям и законным представителям.