В ущелье Кегеты туристы вешают на деревья медицинские маски и этикетки

В Кыргызстане туристы заполонили мусором живописное ущелье Кегеты. Об этом сообщил бишкекчанин Айдар Канатбеков, опубликовав видео на странице "black_list".

Деревья возле Кегетинского водопада увешаны пластиковым мусором. Автор видео отмечает, что традиция загадывать желание и повязывать ленточки на деревья превратилась в издевательство над природой. Многие посетители ущелья вместо ленточек завязывают использованные медицинские маски и этикетки от бутылок.

Кегеты - ущелье на северном склоне Кыргызского хребта, располагающееся в 70 километрах от Бишкека и 20 километрах от Токмока. Это одно из самых привлекательных туристических пунктов назначений для альпинистов, любителей походов и отдыха на природе.