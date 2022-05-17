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В ущелье Кегеты туристы вешают на деревья медицинские маски и этикетки

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане туристы заполонили мусором живописное ущелье Кегеты. Об этом сообщил бишкекчанин Айдар Канатбеков, опубликовав видео на странице "black_list".

Деревья возле Кегетинского водопада увешаны пластиковым мусором. Автор видео отмечает, что традиция загадывать желание и повязывать ленточки на деревья превратилась в издевательство над природой. Многие посетители ущелья вместо ленточек завязывают использованные медицинские маски и этикетки от бутылок.

Кегеты - ущелье на северном склоне Кыргызского хребта, располагающееся в 70 километрах от Бишкека и 20 километрах от Токмока. Это одно из самых привлекательных туристических пунктов назначений для альпинистов, любителей походов и отдыха на природе.


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URL: https://www.vb.kg/418080
Теги:
туризм, экология, Кыргызстан, деревья
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