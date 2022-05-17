Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Россию

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в столицу Российской Федерации Москву для участия в заседании глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшемся 16 мая.

В юбилейном заседании ОДКБ, приуроченном к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ, приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Лидеры стран обсудили состояние международной и региональной безопасности, роль и место ОДКБ в современных реалиях, а также совершенствование системы кризисного реагирования.

По итогам заседания подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности, а также Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О награждении наградами Организации участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан".

В числе награжденных – ряд военнослужащих Кыргызстана, осуществлявших в составе контингента ОДКБ миротворческую миссию во время январских событий в Казахстане.

На полях саммита в формате тет-а-тет президент Садыр Жапаров встретился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив актуальные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Завершив рабочий визит, глава государства сегодня, 17 мая, из Москвы направился в город Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента ОАЭ Шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна.