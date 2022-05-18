Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

В театре оперы и балета прошла творческая встреча с Еленой Овчинниковой

113  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась творческая встреча с заслуженной артисткой Кыргызской Республики, солисткой балета, ведущим мастером сцены Еленой Овчинниковой.

На так называемые лекции-концерты в Малахитовом зале театра, которые проходят теперь каждый вторник, приходят те, кто жаждет не зрелищ, а душевного разговора. Ведь на творческой встрече артист может рассказать о себе, выговориться, раскрыть какие-то секреты, а зрители – задать ему свои вопросы.

Вчера с поклонниками встретилась балерина Елена Овчинникова. Артистка познакомила зрителей со своей биографией, показала архивные фотографии и концертные костюмы, даже дала желающим примерить пуанты. Интересовали же бишкекчан самые разные вещи. Спрашивали артистку о том, во сколько лет лучше начинать заниматься балетом, а когда это делать уже поздно. Волновало публику расписание и режим артистов балета, а также почему их профессиональный век столь короток.

Выпускница Бишкекского хореографического училища вспоминала любимых педагогов и с большим теплом говорила о родном учебном заведении. Овчинникова встала на пуанты в десять лет и сейчас остается в прекрасной форме. С публикой балерина поделилась интересными – смешными и даже страшными историями из сценической жизни. А еще ее спрашивали о любимых партиях, о том, что она мечтала станцевать и, конечно же, о сегодняшних планах и замыслах.

На сцене зрители могли видеть Елену Овчинникову в "Лебедином озере", "Жизели", "Спартаке", "Шопениане", "Пахите", "Бахчисарайском фонтане", "Дон Кихоте", "Корсаре", "Чолпон" и многих других. Но на встрече с бишкекчанами в Малахитовом зале театра она была не звездой, а открытым, готовым к искреннему общению человеком.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418083
Теги:
балет, Бишкек, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  