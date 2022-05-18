В театре оперы и балета прошла творческая встреча с Еленой Овчинниковой

В Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась творческая встреча с заслуженной артисткой Кыргызской Республики, солисткой балета, ведущим мастером сцены Еленой Овчинниковой.

На так называемые лекции-концерты в Малахитовом зале театра, которые проходят теперь каждый вторник, приходят те, кто жаждет не зрелищ, а душевного разговора. Ведь на творческой встрече артист может рассказать о себе, выговориться, раскрыть какие-то секреты, а зрители – задать ему свои вопросы.

Вчера с поклонниками встретилась балерина Елена Овчинникова. Артистка познакомила зрителей со своей биографией, показала архивные фотографии и концертные костюмы, даже дала желающим примерить пуанты. Интересовали же бишкекчан самые разные вещи. Спрашивали артистку о том, во сколько лет лучше начинать заниматься балетом, а когда это делать уже поздно. Волновало публику расписание и режим артистов балета, а также почему их профессиональный век столь короток.

Выпускница Бишкекского хореографического училища вспоминала любимых педагогов и с большим теплом говорила о родном учебном заведении. Овчинникова встала на пуанты в десять лет и сейчас остается в прекрасной форме. С публикой балерина поделилась интересными – смешными и даже страшными историями из сценической жизни. А еще ее спрашивали о любимых партиях, о том, что она мечтала станцевать и, конечно же, о сегодняшних планах и замыслах.

На сцене зрители могли видеть Елену Овчинникову в "Лебедином озере", "Жизели", "Спартаке", "Шопениане", "Пахите", "Бахчисарайском фонтане", "Дон Кихоте", "Корсаре", "Чолпон" и многих других. Но на встрече с бишкекчанами в Малахитовом зале театра она была не звездой, а открытым, готовым к искреннему общению человеком.