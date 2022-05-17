В Бишкеке подвели итоги 3-го этапа Республиканской (городской) олимпиады среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Призеров олимпиады наградила вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва.
Призерами стали 82 учащихся, в том числе заняли: 1-е место – 25 учеников, 2-е место – 30 учеников, 3-е место - 27 учеников. Всего же приняли участие 224 учащихся общеобразовательных школ города.
Мероприятие провели на базе УВКШГ № 62 в течение двух дней по 11 предметам: математика, химия, физика, кыргызский язык и литература, история, география, биология, русский язык и литература, английский язык и в КРСУ им. Б.Ельцина по информатике.
За хорошие показатели также наградили учителей, которые готовили учащихся к олимпиаде:
- Усупбай уулу Кенжекул – учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы гимназии № 69.
- Чолпонкулова Айнура Бердибаевна - учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 20.
- Горковенко Ирина Михайловна - учитель русского языка и литературы эколого-экономического лицея № 65.
- Базарбаева Гулмайрам Самиевна – учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 91.
- Токторбаева Татьяна Викторовна - учитель английского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова.
- Байсалова Жазгуль Догдурбековна - учитель английского языка школы гимназии № 37.
- Ишматов Мамат Юсупович - учитель математики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 им.Якира Е.Б.
- Долматова Елена Станиславовна - учитель физики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Якира Е.Б.
- Худайбердиева Хабиба Абдулажановна - учитель физики гимназии- комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка.
- Стамова Сайра Бектурсуновна - учитель химии учебно-воспитательного комплекса школы гимназии № 62.
- Михайлечко Светлана Викторовна - учитель химии учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 70.
- Кулова Гульмира Саякбаевна - учитель биологии школы-гимназии № 24.
- Беляев Артем Александрович - учитель информатики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 им.Якира Е.Б.
- Якимовская Ольга Алексеевна - учитель физики эколого–экономического лицея № 65.
- Тунайбаева Светлана Сайнидиновна - учитель французского языка школы-гимназии - комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка.
- Бавланкулова Майрам Сулаймановна - учитель немецкого языка средней общеобразовательной школы №19.
- Кадырбек кызы Айгерим – учитель китайского языка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 69.
- Айдарбекова Назима Айдарбековна - учитель корейского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова.
- Болотбекова Тинатин Болотбековна - учитель китайского языка школы-гимназии № 24.
- Межовикова Татьяна Михайловна - учитель французского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова.
Для проведения олимпиады в состав предметных комиссий были приглашены представители профессорско-преподавательского состава шести вузов столицы. Управление образования мэрии города Бишкека выражает огромную благодарность комиссии за сотрудничество в организации и проведения городской олимпиады школьников.
Мэрия столицы поздравляет учащихся и их педагогов с прекрасными результатами и желает дальнейших успехов.