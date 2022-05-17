В Бишкеке подвели итоги 3-го этапа Республиканской (городской) олимпиады среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Призеров олимпиады наградила вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва.

Призерами стали 82 учащихся, в том числе заняли: 1-е место – 25 учеников, 2-е место – 30 учеников, 3-е место - 27 учеников. Всего же приняли участие 224 учащихся общеобразовательных школ города.

Мероприятие провели на базе УВКШГ № 62 в течение двух дней по 11 предметам: математика, химия, физика, кыргызский язык и литература, история, география, биология, русский язык и литература, английский язык и в КРСУ им. Б.Ельцина по информатике.

За хорошие показатели также наградили учителей, которые готовили учащихся к олимпиаде:

Усупбай уулу Кенжекул – учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы гимназии № 69. Чолпонкулова Айнура Бердибаевна - учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 20. Горковенко Ирина Михайловна - учитель русского языка и литературы эколого-экономического лицея № 65. Базарбаева Гулмайрам Самиевна – учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 91. Токторбаева Татьяна Викторовна - учитель английского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова. Байсалова Жазгуль Догдурбековна - учитель английского языка школы гимназии № 37. Ишматов Мамат Юсупович - учитель математики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 им.Якира Е.Б. Долматова Елена Станиславовна - учитель физики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Якира Е.Б. Худайбердиева Хабиба Абдулажановна - учитель физики гимназии- комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка. Стамова Сайра Бектурсуновна - учитель химии учебно-воспитательного комплекса школы гимназии № 62. Михайлечко Светлана Викторовна - учитель химии учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 70. Кулова Гульмира Саякбаевна - учитель биологии школы-гимназии № 24. Беляев Артем Александрович - учитель информатики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 им.Якира Е.Б. Якимовская Ольга Алексеевна - учитель физики эколого–экономического лицея № 65. Тунайбаева Светлана Сайнидиновна - учитель французского языка школы-гимназии - комплекса № 26 с углубленным изучением французского языка. Бавланкулова Майрам Сулаймановна - учитель немецкого языка средней общеобразовательной школы №19. Кадырбек кызы Айгерим – учитель китайского языка учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 69. Айдарбекова Назима Айдарбековна - учитель корейского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова. Болотбекова Тинатин Болотбековна - учитель китайского языка школы-гимназии № 24. Межовикова Татьяна Михайловна - учитель французского языка Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 им. И.В.Панфилова.

Для проведения олимпиады в состав предметных комиссий были приглашены представители профессорско-преподавательского состава шести вузов столицы. Управление образования мэрии города Бишкека выражает огромную благодарность комиссии за сотрудничество в организации и проведения городской олимпиады школьников.

Мэрия столицы поздравляет учащихся и их педагогов с прекрасными результатами и желает дальнейших успехов.