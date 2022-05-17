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Медиаторы проекта "Ынтымактуу Жашоо" делятся опытом с коллегами из Токмока

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- Светлана Лаптева
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Прибывшие со всех регионов республики национальные медиаторы-тренеры проекта "Ынтымактуу Жашоо" в целях обмена опытом встретились с медиаторами Чуйской области в городе Токмоке.

В ходе встречи региональные медиаторы поделились своим опытом и знаниями с медиаторами Чуйской области, социальными педагогами школ, представителями мэрии города и Чуйского района, РОВД, суда аксакалов и молодежных организаций.

Медиаторы каждой области рассказали о своих работах в медиации, самых сложных и успешно решенных конфликтах. По их словам, в настоящее время к медиации обращаются в основном по семейным, территориальным и имущественным конфликтам.

В настоящее время около 50 медиаторов в регионах страны в рамках программы помогают гражданам разрешить конфликты или споры. Целью проекта "Ынтымактуу Жашоо" является создание платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях.

Напомним, что работа медиаторов помогает освободить суды Кыргызстана от категории "медиабельных", решаемых во внесудебном порядке дел. И дает возможность работать судьям более внимательно над сложными делами.


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URL: https://www.vb.kg/418089
Теги:
Кыргызстан, Токмок
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