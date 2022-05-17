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В КР предлагают ужесточить наказание за преступления в отношении детей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 17 мая, депутаты парламента на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрели и одобрили в первом чтении внесение изменений в Уголовный кодекс и Закон "Об основах амнистии и порядке ее применения". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Как отметил один из инициаторов, депутат Марлен Маматалиев, концепция проекта закона разработана в целях обеспечения охраны и защиты права на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

Проект закона предусматривает, что срок давности не применяется в случаях действий сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста; увеличение сроков лишения свободы на преступления, совершенные в отношении ребенка в возрасте до 18 лет; исключение понятие "заведомо несовершеннолетнего" и др.


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URL: https://www.vb.kg/418092
Теги:
насилие, Уголовный кодекс, Жогорку Кенеш
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