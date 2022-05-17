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Диетолог перечислила правила питания для желающих долго жить

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- Айжан Мамбеталиева
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Диетолог Лекси Эндикотт перечислила пять правил в питании, которые необходимо избегать желающим долго жить. В статье для ETNT она объяснила, как питание влияет на здоровье и посоветовала изменить свой рацион по примеру долгожителей.

Диетолог опирается на исследования питания населения, так называемых "голубых зон" - нескольких регионов мира, в которых больше всего людей, чей возраст превысил 100 лет. "Следование пищевым привычкам "голубых зон" - это проверенный веками метод, способствующий долголетию и сохранению энергии в жизни", - говорит Эндикотт. Она выделила правила в питании, которые никогда не встречаются среди долгожителей.

Во-первых, диетолог советует исключить перекусы, которые не дают ощутить истинное чувство голода и способствуют перееданию.

"Когда вы едите бездумно, вы, скорее всего, передаете. В одной из "голубых зон" - Окинаве, Япония - существует практика под названием Хара Хачи Бу, что переводится как "есть, пока не насытишься на 80 процентов". Произнесение этой фразы перед каждым приемом пищи напоминает им о том, что нельзя есть слишком много, это и позволяет жителям Окинавы использовать сигналы своего тела о голоде и сытости", - рассказала диетолог.

Во-вторых, она советует исключить обработанные продукты и отдавать предпочтение натуральным овощам и цельным фруктам. По ее словам, жители "голубых зон" употребляют в пищу только цельные необработанные продукты, которые способствуют насыщению и содержат необходимые микроэлементы.

В-третьих, необходимо исключить алкоголь, который жители "голубых зон" почти не употребляют. Алкоголь связан с повышенным риском развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы и печени, а также преждевременной смерти. Кроме того, жители "голубых зон" мясо из рациона не исключают, однако сочетают его с большим количеством растительных продуктов, вроде салатов или овощей.

Как дополнила диетолог, сладости и десерты у обитателей "голубых зон" присутствуют только по праздникам или особым случаям. "


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URL: https://www.vb.kg/418097
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