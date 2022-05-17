Школьник из Кыргызстана завоевал "бронзу" на олимпиаде по химии

Ученик 10-класса Токмокского лицея имени Жусупа Баласагына Иван Решетников завоевал бронзовую медаль на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ММО-56, которая проходила 9-16 мая в Ташкенте, состязались более ста учеников из 16 стран. В олимпиаде участвовали шесть школьников из Кыргызстана.

Участники состязаний продемонстрировали знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах.

"Международная химическая олимпиада признана ЮНЕСКО равной по статусу Международной олимпиаде по химии", – отметил председатель оргкомитета ММО-56, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.