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Школьник из Кыргызстана завоевал "бронзу" на олимпиаде по химии

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- Наталья Крайнова
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Ученик 10-класса Токмокского лицея имени Жусупа Баласагына Иван Решетников завоевал бронзовую медаль на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ММО-56, которая проходила 9-16 мая в Ташкенте, состязались более ста учеников из 16 стран. В олимпиаде участвовали шесть школьников из Кыргызстана.

Участники состязаний продемонстрировали знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах.

"Международная химическая олимпиада признана ЮНЕСКО равной по статусу Международной олимпиаде по химии", – отметил председатель оргкомитета ММО-56, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.


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URL: https://www.vb.kg/418101
Теги:
Министерство образования, школа
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