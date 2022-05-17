Подключите "О!Касса" и пользуйтесь три месяца бесплатно!

Программная ККМ "О!Касса" – это универсальная онлайн-касса с полным функционалом традиционного кассового аппарата, который можно использовать на любом устройстве (ПК, ноутбуке, планшете или смартфоне). Система удобна для любого бизнеса: для курьеров или, к примеру, торговых точек на рынках.

"О!Касса" обеспечивает надёжность и сохранность данных, оперативность и полную прозрачность.

Первые ТРИ месяца БЕСПЛАТНО!

При подключении к сервису все пользователи получают БОНУС – первые три месяца бесплатного обслуживания.

Есть 2 варианта работы ККМ-онлайн:

Через приложение "О!Касса" для iOS и Android; Через web-интерфейс для ноутбуков и компьютеров.

Благодаря тому, что сервис можно использовать на любом устройстве, будь то компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, вести бизнес эффективно можно из любой точки мира.

Нужно ли регистрировать онлайн-ККМ?

Да. Регистрация ККМ происходит в офисах обслуживания O!Store. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ПККМ – бесплатная.

Подключайте сервис "О!Касса" и начинайте работать уже в течение дня!

Заключите договор с оператором фискальных данных "НУР Телеком" в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдёте на сайте: https://ofd.o.kg/. Получите дальнейшие инструкции и совершите необходимые настройки.

"О!Касса" обеспечивает передачу данных в налоговую службу в режиме реального времени!

Подробнее на сайте https://ofd.o.kg/

"О!Касса" удобна для любого бизнеса!