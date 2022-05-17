Погода
$ 82.85 - 83.85
€ 86.20 - 87.20

В Кыргызстане прямо во время урока в школе на детей обрушился потолок

497  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чаткальском районе во время урока в 3-м классе обрушился потолок. Министерство образования и науки прокомментировало этот инцидент.

Обрушение произошло в учебном классе средней школы № 18 имени Чымканаева. По данным Минобраза, школа не считалась аварийной.

"Произошла непредвиденная ситуация. Штукатурка на потолке была тонкой и изношенной. В происшествии никто не пострадал, состояние учеников и учителя удовлетворительное. Их доставили в областную больницу для профилактики. Сегодня они будут отпущены домой", - пояснили в Минобразования.

В министерстве добавили, что школа состоит из двух корпусов, один из которых закрыли после случившегося. Местные власти приняли решение временно обучать учеников в соседней школе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418106
Теги:
Министерство образования, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  