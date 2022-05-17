В Кыргызстане прямо во время урока в школе на детей обрушился потолок

В Чаткальском районе во время урока в 3-м классе обрушился потолок. Министерство образования и науки прокомментировало этот инцидент.

Обрушение произошло в учебном классе средней школы № 18 имени Чымканаева. По данным Минобраза, школа не считалась аварийной.

"Произошла непредвиденная ситуация. Штукатурка на потолке была тонкой и изношенной. В происшествии никто не пострадал, состояние учеников и учителя удовлетворительное. Их доставили в областную больницу для профилактики. Сегодня они будут отпущены домой", - пояснили в Минобразования.

В министерстве добавили, что школа состоит из двух корпусов, один из которых закрыли после случившегося. Местные власти приняли решение временно обучать учеников в соседней школе.