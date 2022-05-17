Эксперты рассказали о пользе сухофруктов для детей

Терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева и эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин в беседе с "Лентой.ру" рассказали о пользе сухофруктов. Высушенные фрукты, по их словам, в частности, обладают противозапорными свойствами.

Нэя Георгиева рассказала, что в домашних условиях фрукты выставляют под палящее солнце для усушки. Но в промышленных масштабах фрукты долго высушивают в специальных камерах горячим воздухом, подвергая дегидратации.

"Если при высушивании добавляют сахар (карамелизация), то сухофрукт становится цукатом, менее полезным, чем сухофрукты, из-за содержания большого количества сахара. Карамелизуют в основном экзотические фрукты, чтобы они сохранили форму и привлекательный вид", - уточнила врач.

Терапевт обратила внимание, что сухофрукты - полезный продукт. Они калорийны и питательны, содержат полезные микро- и макронутриенты в концентрированном виде, богаты калием, витаминами группы В, железом, оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, нормализуют стул.

"Самыми полезными сухофруктами считаются финики, инжир, курага, чернослив и изюм. Сухофрукты можно вводить в детский рацион с года, - рассказала в беседе с "Лентой.ру" Нэя Георгиева. - Можно варить полезные компоты для детей: они хорошо усваиваются организмом малышей и служат для профилактики запоров".

Сухофрукты, по ее словам, показаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с проблемами желудочно-кишечного тракта, беременным. С осторожностью их стоит есть людям с сахарным диабетом, так как некоторые производители при изготовлении сухофруктов добавляют в них сахар.

При регулярном употреблении сушеные фрукты нормализуют состояние крови. Несколько кусочков кураги в день содержат суточную норму таких элементов, как кальций и железо, что крайне полезно для организма, добавил эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин.

Сухофрукты удовлетворяют потребность организма в сахаре. Поэтому они эффективно заменяют десерты и вредные сладости. Употребление сухофруктов оказывает меньшее негативное влияние на ротовую полость, в отличие от шоколадных и леденцовых конфет. Они также уменьшают риск набора лишнего веса

Также он указал, что, несмотря на большое количество полезных свойств сухофруктов, некоторым категориям людей они противопоказаны.

"Из-за повышенной калорийности не следует употреблять сухофрукты людям с лишним весом и диабетикам. Чрезмерное употребление сухофруктов повышает риск обезвоживания организма и возникновения аллергии. Сухофрукты могут вызвать проблемы с пищеварительной системой у людей, страдающих язвами или другими серьезными желудочными проблемами", - резюмировал эксперт.