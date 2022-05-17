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Девочка-богатырь весом шесть килограммов родилась в Алматы

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- Жан Алиев
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В городском родильном доме № 2 на свет появилась девочка с рекордным весом - 6020 граммов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Малышка - второй ребенк в семье. Как рассказала заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова, в данной беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.

"Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 килограммов. УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу - 4290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был немаленький - 4050 граммов", - поделилась специалист.

После рождения девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.

Известно, что маме 23 года. Для родителей, как и для медперсонала, это было неожиданностью. Стоит отметить, что малышка стала одной из крупных детей, рожденных самостоятельно в городском роддоме № 2.

"Такие случаи - большая редкость не то что в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой", - отметила Диляра Сыртанова.


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URL: https://www.vb.kg/418110
Теги:
Казахстан, новорожденный, мировые новости
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