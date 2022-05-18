Таджикское ИА "Азия-Плюс" отказалось освещать протесты в Бадахшане

Таджикское негосударственное информагентство "Азия-Плюс" вынуждено отказаться от публикации новостей о событиях, происходящих в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. С таким заявлением 17 мая выступила редакция издания.

Ситуация в Хороге - административном центре ГБАО - обострилась накануне, 16 мая. Местные жители попытались собраться на митинг в центре города, но правоохранительные органы этому воспрепятствовали. В отношении протестовавших были применены спецсредства - резиновые пути и слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие. Известно о гибели по меньшей мере одного человека и ранении троих.

"К сожалению, мы не можем полноценно освещать эти события под угрозой закрытия. Ранее "Азия-Плюс" получила официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что наше издание "односторонне" освещает события в ГБАО и "дестабилизирует ситуацию в стране". "Азии-Плюс" было предписано "устранить указанные недостатки", в противном случае изданию грозит закрытие. Учитывая данный факт, наша редакция приняла решение пока воздержаться от освещения событий в Горном Бадахшане. Приносим извинения нашим читателям!" - говорится в заявлении редакции.

Жители Хорога 16 мая вышли на акцию протеста после того, как власти отказались выполнить выдвинутые ими ранее требования: отстранить от должности главу автономии Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, наказать силовиков, виновных в гибели трех местных жителей в ноябре 2021 года, прекратить запугивать и преследовать население региона.

Местные власти признали требования митингующих незаконными и предупредили население о том, что участие в протестах будет рассматриваться как террористическое преступление.

Накануне блокпосты в Хороге были усилены военными с автоматами. В городе появились бронетранспортеры и другая военная техника. Милиция и солдаты перекрыли все подъездные пути к Хорогу и улицы между районами внутри него, заблокировали движение по двум мостам, соединяющим берега протекающей через Хорог реки Гунт. В городе отключили мобильный интернет.

С утра 17 мая ситуация в Хороге остается напряженной. По информации из соцсетей, местные жители собираются группами в своих микрорайонах, но силовики не пропускают их в другие части города.

Источник: Фергана