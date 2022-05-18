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Президент Садыр Жапаров встретился с министром энергетики ОАЭ

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 17 мая, в городе Абу-Даби встретился с сопредседателем кыргызско-эмиратской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухэйлом Аль-Мазруэем. Об этом сообщается на сайте президента.

Состоялся обмен мнениями по активизации кыргызско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

На встрече особый акцент сделан на необходимость активизации деятельности рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане и применению опыта ОАЭ в данном направлении.

Также обсуждены вопросы по привлечению туристов из ОАЭ в Кыргызстан с созданием соответствующих условий для гостей.


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URL: https://www.vb.kg/418114
Теги:
ОАЭ, энергетика, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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