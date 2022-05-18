После обрушения потолка в школе 15 детей и учитель в состоянии стресса

В Кыргызстане 16 человек были обследованы после обрушения потолка в школе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По уточненным данным координатора по здравоохранению Джалал-Абадской области Замиры Орунбаевой, 17 мая 16 человек доставили в Центр общеврачебной практики Ала-Буки после обрушения потолка в школе во время урока 3-го класса.

После обследования учитель и трое учеников были госпитализированы. Диагнозы: легкий испуг, стрессовое состояние. У всех состояние удовлетворительное, оставлены в стационаре для наблюдения за состоянием.