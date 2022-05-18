Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

Наркоборцы КР и Казахстана уничтожили международный наркоканал

272  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно со спецслужбой Казахстана ликвидировала сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта через интернет синтетических наркотиков в Среднюю Азию. Для чего ведомствами было организовано тесное взаимодействие с коллегами из приграничных государств, передает официальный сайт МВД КР.

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности транснациональной наркогруппы проводилась в течение полугода на территориях Кыргызстана и Казахстана.

Правоохранители с ноября 2021 года по апрель 2022 года на территории республик провели совместные международные операции, направленные на ликвидацию устойчивых наркогруппировок, причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Установлены и задержаны четыре гражданина Казахстана С.Е.Д, А.Р.М, Б.К.Т, М.Б.С и три гражданина КР Л.Д.В, И.К.А, А.Г.Т.

В ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота наркотиков изъято 31 кг 265 грамм наркотиков, в частности Альфа PVP 19,5 кг, Мефедрон 6 кг, гашиш 5 кг, марихуана 765 кг, задержаны пособники и организаторы наркоканала.

Стоит отметить, что примерная прибыль от реализации наркотиков составила 155 млн 545 тысяч сомов, что составило более 1 млн 808 тысяч 662 долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418116
Теги:
Казахстан, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  