Наркоборцы КР и Казахстана уничтожили международный наркоканал

В Кыргызстане сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно со спецслужбой Казахстана ликвидировала сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта через интернет синтетических наркотиков в Среднюю Азию. Для чего ведомствами было организовано тесное взаимодействие с коллегами из приграничных государств, передает официальный сайт МВД КР.

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности транснациональной наркогруппы проводилась в течение полугода на территориях Кыргызстана и Казахстана.

Правоохранители с ноября 2021 года по апрель 2022 года на территории республик провели совместные международные операции, направленные на ликвидацию устойчивых наркогруппировок, причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Установлены и задержаны четыре гражданина Казахстана С.Е.Д, А.Р.М, Б.К.Т, М.Б.С и три гражданина КР Л.Д.В, И.К.А, А.Г.Т.

В ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота наркотиков изъято 31 кг 265 грамм наркотиков, в частности Альфа PVP 19,5 кг, Мефедрон 6 кг, гашиш 5 кг, марихуана 765 кг, задержаны пособники и организаторы наркоканала.

Стоит отметить, что примерная прибыль от реализации наркотиков составила 155 млн 545 тысяч сомов, что составило более 1 млн 808 тысяч 662 долларов США.