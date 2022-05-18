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Садыр Жапаров встретился с новым президентом ОАЭ

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования новому президенту ОАЭ шейху Мухаммаду бин Заеду Аль Нахайяну в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна.

Как сообщает пресс-служба президента, он вчера, 17 мая, посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы лично выразить соболезнования в связи с безвременной кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна.

Глава государства от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования новому президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заеду Аль Нахайяну, членам правящей семьи и эмиратскому народу в связи с безвременной кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна.

Садыр Жапаров отметил выдающиеся заслуги и вклад шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна в устойчивое развитие и процветание ОАЭ.

Вместе с этим Садыр Жапаров поздравил шейха Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна со вступлением на должность президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Он выразил уверенность, что под руководством нового лидера страна, имеющая высокий политический и экономический авторитет в мире, и впредь будет развиваться, а двустороннее сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет укрепляться на благо народов Кыргызстана и Эмиратов.

Пожелав Мухаммаду бин Заеду Аль Нахайяну крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, Садыр Жапаров подчеркнул, что ОАЭ являются братской страной для Кыргызстана, а народы объединяют исторические и духовные узы дружбы.

Садыр Жапаров пригласил Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное для него время.

В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммад бин Заед Аль Нахайян поблагодарил Садыра Жапарова за визит и оказанное внимание, отметив, что высоко ценит высказанные слова поддержки.

Он также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между странами.

Шейх Мухаммад бин Заед Аль Нахайян выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между двумя государствами и впредь будут активно развиваться и выйдут на новый уровень.

Президент ОАЭ подчеркнул, что осведомлен о деятельности Садыра Жапарова, решительные действия которого ему импонируют, в связи с чем готов к тесному сотрудничеству в интересах продвижения отношений между двумя странами.

Мухаммад бин Заед Аль Нахайян также подтвердил, что народы двух стран являются братскими, и заверил, что с визитом посетит Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/418117
Теги:
ОАЭ, Садыр Жапаров
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