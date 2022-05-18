На Орто-Сайском рынке прошли пожарно-тактические учения

В Бишкеке на Орто-Сайском рынке провели специальные учения по соблюдению противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие организовали районный отдел МЧС совместно с УВД и Октябрьским акимиатом.

Участники учений проверили состояние подъездных, эвакуационных путей и запасных выходов, наличие и техническое состояние (работоспособность) пожарных гидрантов, сигнализации и средств пожаротушения, звуковых и световых сигналов оповещения на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

При проведении совместных занятий выявлены нарушения. Администрацию рынка предупредили об их устранении.