В Бишкеке жителям предлагают бесплатно измерить давление

В Бишкеке проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертензией, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежегодно, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения в тесном сотрудничестве со Всемирной лигой борьбы с гипертонией и Международным обществом гипертонии 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

В этом году также в центрах семейной медицины были организованы мероприятия, посвященные этому дню.

В рамках мероприятия в ЦСМ №5 и во всех филиалах развернуты пункты измерения, где любой желающий мог узнать уровень своего давления, получить консультации от специалистов семейной медицины по факторам риска, вызывающим повышение АД, по лечению гипертонической болезни, а также узнать о мерах профилактики этого заболевания.

Пункты по бесплатному измерению АД развернуты на филиалах: бывшем ЦСМ № 9, в жилмассивах "Бакай-Ата", "Эне-сай", микрорайонах "Тунгуч", "Кок- Жар", "Учкун" Кроме того, в филиале в микрорайоне "Тунгуч" параллельно проводилась акция по бесплатной спирометрии.

Были развернуты пункты по измерению АД на мини-рынке "Чинар" в микрорайоне "Аламедин – 1", в школе-гимназии № 38.

Также организован круглый стол по вопросам здорового образа жизни и факторов, влияющих на него. В работе круглого стола приняли участие администрация школы в лице директора, завучей, преподаватели этой школы, представители родительского актива, школьного парламента, а также представители центра семейной медицины № 5, МТУ № 19. Параллельно с работой круглого стола все преподаватели этой гимназии могли измерить свое давление и получить небольшую консультацию от врачей ЦСМ № 5 по факторам риска, лечению и профилактике гипертонии.

Врачами ГСВ организованы семинары и лекции по вопросам профилактики и лечения гипертонии - как для населения, так и для молодых специалистов ЦСМ.

Сотрудники кабинетов укрепления здоровья ЦСМ № 5, а также семейные врачи приняли участие в акции, организованной в торговом центре "Дордой Плаза".

По данным ГУЗ мэрии города Бишкека на 1 января 2022 года в столице зарегистрировано около 35 тысяч случаев гипертонической болезни.