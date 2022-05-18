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Кыргызстанцев приглашают на работу медсестрами в Германию

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- Дарья Таирова
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До 200 граждан из Кыргызстана получат возможность легально трудоустроиться в Германии

Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев во время подписания договора о сотрудничестве между министерством и программой Eduviso, предоставляющей возможности для трудоустройства в Германии.

В рамках договора гражданам Кыргызстана будет предоставлена возможность пройти обучение по специальности "сестринское дело" в аккредитованных программой EDUVISO учебных заведениях КР с дальнейшим трудоустройством в Германии.

Возможность обучения и трудоустройства доступна для выпускников 11-х классов и всех граждан до 35 лет.


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URL: https://www.vb.kg/418128
Теги:
Германия, Министерство труда и соцразвития, работа
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