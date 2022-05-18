Посол Кыргызстана в Южной Корее договаривается о работе для кыргызстанцев

Посол Кыргызстана в Южной Кореи Аида Исмаилова встретилась с делегацией уезда Чхонъян провинции Чхунчхон-Намдо во главе с Ким Дёк Хваном.

В ходе встречи посол предложила рассмотреть возможность привлечения граждан Кыргызстана на сезонные сельскохозяйственные работы. Она подчеркнула, что кыргызская сторона при необходимости готова рассмотреть возможность заключения соответствующего двустороннего соглашения по данному вопросу, в том числе по предварительной подготовке граждан перед отправкой на работу в Республику Корея.

В свою очередь директор сельскохозяйственной политики уезда Чхонъян провинции Чхунчхон-Намдо Ким Дёк Хван подтвердил готовность корейской стороны рассмотреть поднятый кыргызской стороной вопрос, а также оказать соответствующее содействие.

Посольство продолжает активную работу по привлечению граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы и с другими провинциями и районами Республики Корея.