В Бишкеке минутой молчания почтили память умерших от СПИДа

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая проходит Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа.
В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, прошел под девизом "МЫ помним! МЫ действуем! МЫ больше, чем ВИЧ!".
Эта тема подчеркивает важность понимания всех аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как каждого человека, так и общества в целом. Это возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Это возможность подумать о себе и близких, почтить память тех, кто ушел, сделать все, чтобы понять людей, живущих с ВИЧ.
Согласно мировой статистке, за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерло 32,7 миллиона человек.
В настоящее время в Кыргызстане всего выявлено 11 381 случаев ВИЧ-инфекции, из них 10 732 – граждане Кыргызстана. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – 53 процента (кумулятивно) (за 2021 год – 82 процента) случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди лиц в возрасте от 25 до 45 лет. В структуре заболевших из каждых 10 человек – 6 мужчины.
На сегодняшний день самое главное в личной профилактике ВИЧ-инфекции – это изменение отношения населения к своему здоровью. Благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни, при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. Своевременное выявление вируса дает возможность жить полноценной жизнью – работать, создавать семью, рожать здоровых детей.
Началось мероприятие с зажжения свечей в память о тех, кто погиб от СПИДа и минуты молчания.
"ВИЧ-инфекция - глобальная проблема, которая несет очень много социальных-экономических и демографических проблем. Такая ситуация может быть в каждой стране. Но благодаря активной деятельности нашей страны, нашего гражданского сектора, поддержке правительства и международных организаций на сегодняшний день в нашей стране доступны все мировые услуги для лечение ВИЧ-инфекции, есть все лекарственные препараты. Единственная проблема – на сегодняшний день остается очень большая стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, и в рамках таких мероприятий мы хотели бы сказать, что на сегодняшний день ВИЧ – это хроническое заболевание, которое полностью поддается контролю и лечению", - сказал заместитель директора РЦ СПИД Айбек Бекболотов.
Он также сказал, что очень большая проблема в том, что много людей с ВИЧ – 45 процентов - выявляются на поздних стадиях. 80 процентов из них можно было бы спасти.
Выступить перед собравшимися могли и люди, живущие с ВИЧ. У многих закрытый статус, а потому корреспондентом принято решение изменить имена героев историй.
Юрий на это мероприятие специально приехал из России. Рассказал, что сейчас сам помогает таким же людям, и, глядя на Юрия, у многих появляется уверенность, что, несмотря на ВИЧ, можно жить полноценно и счастливо. Но так было не всегда, и мужчина признается, что вспоминать тот период он не любит, о своем статусе незнакомым людям рассказывал всего пару раз.
Юрий говорит, что первой о том, что у сына ВИЧ, узнала его мама, еще в 2001 году, когда он получал лечение от наркозависимости на своей первой реабилитации. Врач посоветовал тогда не рассказывать об этом сыну, и Юрий уверен, что это было верное решение, ведь тогда он был в глубоком употреблении и эта информация могла только навредить.
Он узнал свой статус в 2005 году, но долгое время откладывал принятие таблеток, ведь это пожизненная терапия, и в то время еще не было современных препаратов, которые не дают побочных явлений. Когда он все-таки решился на терапию, пришлось пройти нелегкий путь подбора препаратов. Но сейчас он совсем не чувствует никаких сложностей, а в 2013 году начал работать с вопросами доступа к лечению других таких же, как он, людей.
Андрей из Бишкека живет с ВИЧ больше 10 лет. Рассказывает, что употреблял инъекционные наркотики. О том, что у него ВИЧ, выявили в колонии, где он сидел. Сейчас он очень благодарен врачам спецучреждения, которые не осуждали его, а взялись помогать. Также он благодарит врачей Республиканского центра СПИД, которые тоже приложили все усилия, чтобы убедить Андрея начать получать терапию.
"Не было бы счастья, если бы несчастье не помогло. Я бросил употреблять наркотики, начал получать АРВ-терапию", - говорит он. - Смотрю на свечи и понимаю, что могу зажечь штук 15 в память о тех, кого знал и кого сейчас нет в живых".
Артур тоже из Бишкека, он рассказал, что живет с ВИЧ почти 8 лет. Говорит, что, когда узнал об этом, подумал: "Что я успел сделать для этого мира?". Его братишки и сестренки были еще маленькими, и он собрал их, накупил сладостей и весь день посвятил ребятишкам. Так хотел, чтобы дети запомнили его.
"А потом записался в волонтерскую группу, вместе с ребятами мы бывали в психоневрологическом детском доме. Я думал увидеть там грустных несчастных людей, но они, несмотря на свои ограничения, радовались нам, улыбались, рассказывали о своих мечтах и планах. И, наверное, этот момент стал для меня переломным. Сейчас я получаю препараты терапии, все отлично. Одно огорчает – порой врачи Республиканского центра СПИД знают обо мне больше, чем мои родители, братишки и сестренки. Врачи знают о том, кем я являюсь, чем горжусь и какие проблемы меня беспокоят", - рассказал парень.
Он говорит, что мог бы открыть свой статус и больше ничего не скрывать. Но боится за родителей, за то, что многочисленные родственники набросятся на них с расспросами и осуждением. А еще беспокоится за младших братьев, ведь те еще школьники, и если одноклассники узнают, они могут подвергнуться булингу.
Куда обратиться за помощью?
Получить консультацию и пройти тестирование на ВИЧ, в том числе анонимно и бесплатно, можно по всей стране. Адреса центров "СПИД":
Также можно получить анонимное онлайн-консультирование врача, психолога, юриста и равного консультанта через мобильное приложение "Здоровье и ВИЧ".
Приложение повышает осведомленность о ВИЧ и его диагностике, улучшает приверженность к антиретровирусной терапии и предоставляет доступ к онлайн-консультациям.
Приложение доступно бесплатно и гарантирует анонимность и конфиденциальность пользователей, доступно на кыргызском и русском языках на платформах iOS и Android.
https://apps.apple.com/ca/app/здоровье-и-вич/id1604386682