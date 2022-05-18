В Бишкеке минутой молчания почтили память умерших от СПИДа

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая проходит Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа.

В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, прошел под девизом "МЫ помним! МЫ действуем! МЫ больше, чем ВИЧ!".

Эта тема подчеркивает важность понимания всех аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как каждого человека, так и общества в целом. Это возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Это возможность подумать о себе и близких, почтить память тех, кто ушел, сделать все, чтобы понять людей, живущих с ВИЧ.

Согласно мировой статистке, за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерло 32,7 миллиона человек.

В настоящее время в Кыргызстане всего выявлено 11 381 случаев ВИЧ-инфекции, из них 10 732 – граждане Кыргызстана. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – 53 процента (кумулятивно) (за 2021 год – 82 процента) случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди лиц в возрасте от 25 до 45 лет. В структуре заболевших из каждых 10 человек – 6 мужчины.

На сегодняшний день самое главное в личной профилактике ВИЧ-инфекции – это изменение отношения населения к своему здоровью. Благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни, при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. Своевременное выявление вируса дает возможность жить полноценной жизнью – работать, создавать семью, рожать здоровых детей.

Началось мероприятие с зажжения свечей в память о тех, кто погиб от СПИДа и минуты молчания.

"ВИЧ-инфекция - глобальная проблема, которая несет очень много социальных-экономических и демографических проблем. Такая ситуация может быть в каждой стране. Но благодаря активной деятельности нашей страны, нашего гражданского сектора, поддержке правительства и международных организаций на сегодняшний день в нашей стране доступны все мировые услуги для лечение ВИЧ-инфекции, есть все лекарственные препараты. Единственная проблема – на сегодняшний день остается очень большая стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, и в рамках таких мероприятий мы хотели бы сказать, что на сегодняшний день ВИЧ – это хроническое заболевание, которое полностью поддается контролю и лечению", - сказал заместитель директора РЦ СПИД Айбек Бекболотов.

Он также сказал, что очень большая проблема в том, что много людей с ВИЧ – 45 процентов - выявляются на поздних стадиях. 80 процентов из них можно было бы спасти.

Выступить перед собравшимися могли и люди, живущие с ВИЧ. У многих закрытый статус, а потому корреспондентом принято решение изменить имена героев историй.

Юрий на это мероприятие специально приехал из России. Рассказал, что сейчас сам помогает таким же людям, и, глядя на Юрия, у многих появляется уверенность, что, несмотря на ВИЧ, можно жить полноценно и счастливо. Но так было не всегда, и мужчина признается, что вспоминать тот период он не любит, о своем статусе незнакомым людям рассказывал всего пару раз.

Юрий говорит, что первой о том, что у сына ВИЧ, узнала его мама, еще в 2001 году, когда он получал лечение от наркозависимости на своей первой реабилитации. Врач посоветовал тогда не рассказывать об этом сыну, и Юрий уверен, что это было верное решение, ведь тогда он был в глубоком употреблении и эта информация могла только навредить.

Он узнал свой статус в 2005 году, но долгое время откладывал принятие таблеток, ведь это пожизненная терапия, и в то время еще не было современных препаратов, которые не дают побочных явлений. Когда он все-таки решился на терапию, пришлось пройти нелегкий путь подбора препаратов. Но сейчас он совсем не чувствует никаких сложностей, а в 2013 году начал работать с вопросами доступа к лечению других таких же, как он, людей.

Андрей из Бишкека живет с ВИЧ больше 10 лет. Рассказывает, что употреблял инъекционные наркотики. О том, что у него ВИЧ, выявили в колонии, где он сидел. Сейчас он очень благодарен врачам спецучреждения, которые не осуждали его, а взялись помогать. Также он благодарит врачей Республиканского центра СПИД, которые тоже приложили все усилия, чтобы убедить Андрея начать получать терапию.

"Не было бы счастья, если бы несчастье не помогло. Я бросил употреблять наркотики, начал получать АРВ-терапию", - говорит он. - Смотрю на свечи и понимаю, что могу зажечь штук 15 в память о тех, кого знал и кого сейчас нет в живых".

Артур тоже из Бишкека, он рассказал, что живет с ВИЧ почти 8 лет. Говорит, что, когда узнал об этом, подумал: "Что я успел сделать для этого мира?". Его братишки и сестренки были еще маленькими, и он собрал их, накупил сладостей и весь день посвятил ребятишкам. Так хотел, чтобы дети запомнили его.

"А потом записался в волонтерскую группу, вместе с ребятами мы бывали в психоневрологическом детском доме. Я думал увидеть там грустных несчастных людей, но они, несмотря на свои ограничения, радовались нам, улыбались, рассказывали о своих мечтах и планах. И, наверное, этот момент стал для меня переломным. Сейчас я получаю препараты терапии, все отлично. Одно огорчает – порой врачи Республиканского центра СПИД знают обо мне больше, чем мои родители, братишки и сестренки. Врачи знают о том, кем я являюсь, чем горжусь и какие проблемы меня беспокоят", - рассказал парень.

Он говорит, что мог бы открыть свой статус и больше ничего не скрывать. Но боится за родителей, за то, что многочисленные родственники набросятся на них с расспросами и осуждением. А еще беспокоится за младших братьев, ведь те еще школьники, и если одноклассники узнают, они могут подвергнуться булингу.

Куда обратиться за помощью?

Получить консультацию и пройти тестирование на ВИЧ, в том числе анонимно и бесплатно, можно по всей стране. Адреса центров "СПИД":

Республиканский центр "СПИД: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 8; тел. (0312) 30 10 82 Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Бишкек, ул. Токтогула, 62а; тел. (0312) 43-40-76 Ошский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Ош, переулок Моминова, 10; тел. (03222) 7 66 30 Джалал-Абадский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Джалал-Абад, ул. Курортная, 37; тел. (03722) 2-67-21, 6-03-42 Таласский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Талас, ул.Ленина, 257; тел. (03422) 5-52-36 Баткенский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Баткен, ул.Раззакова, 13; тел. (03622) 5-08-77 Иссык-Кульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Каракол, ул.Пролетарская, 118; тел. (03922) 5-97-59 Нарынский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Нарын, ул.Раззакова 1; тел. (03522) 5-19-42 Чуйский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: г. Токмок, ул.Комсомольская, 129; тел. (03138) 3-06-12

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Приложение повышает осведомленность о ВИЧ и его диагностике, улучшает приверженность к антиретровирусной терапии и предоставляет доступ к онлайн-консультациям.

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