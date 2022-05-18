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Садыр Жапаров поздравил премьера Венгрии Виктора Орбана с переизбранием

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- Наталья Крайнова
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Президент Садыр Жапаров поздравил Виктора Орбана с переизбранием на пост премьер-министра Венгрии, сообщает пресс-служба президента КР.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на должность премьер-министра Венгрии. Желаю вам всяческих успехов и удачи на этом ответственном государственном посту! В этом году Кыргызстан и Венгрия празднуют 30-летие установления дипломатических отношений. Хочу заверить вас, что КР выступает за укрепление межгосударственных отношений с Венгрией в духе стратегического партнерства. Кыргызстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса", - говорится в поздравительной телефонограмме.

Президент Садыр Жапаров пожелал Виктору Орбану крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Венгрии - мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/418132
Теги:
Садыр Жапаров, Венгрия
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