Садыр Жапаров поздравил премьера Венгрии Виктора Орбана с переизбранием

Президент Садыр Жапаров поздравил Виктора Орбана с переизбранием на пост премьер-министра Венгрии, сообщает пресс-служба президента КР.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на должность премьер-министра Венгрии. Желаю вам всяческих успехов и удачи на этом ответственном государственном посту! В этом году Кыргызстан и Венгрия празднуют 30-летие установления дипломатических отношений. Хочу заверить вас, что КР выступает за укрепление межгосударственных отношений с Венгрией в духе стратегического партнерства. Кыргызстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса", - говорится в поздравительной телефонограмме.

Президент Садыр Жапаров пожелал Виктору Орбану крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Венгрии - мира и процветания.