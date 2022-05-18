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В Девоне чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов

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- Айжан Мамбеталиева
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В британском графстве Девон чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов общей стоимостью более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом сообщает Metro.

Местные жители часто встречают чайку у одного из продуктовых магазинов и даже дали ей имя Стивен. По словам сотрудников магазина, Стивен мог приходить в магазин пару раз за день. Работники заметили, что любимое лакомство чайки - сырные начос.

Однажды птицу удалось запечатлеть на видео на котором видно, что она подождала, пока автоматические двери откроются, затем забежала внутрь, своровала пакет с маленькими кусочками сыра чеддер и убежала.


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URL: https://www.vb.kg/418134
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