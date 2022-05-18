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В Караколе распилили на доски тянь-шаньские ели

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- Наталья Крайнова
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В Караколе экологическая милиция выявила, что на пилораме мужчина распилил на доски 3 кубических метров незаконно срубленные тянь-шаньские ели. Сообщает УВД Иссык-кульской области.

Сообщается, что сегодня, 18 мая, сотрудникам туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области поступила информация о том, что на одной из пилорам Каракола распиливают на доски незаконно-срубленные тянь-шаньские ели.

Сотрудники милиции незамедлительно нашли эту пилораму. При проверке, выяснилось, что 36-летний житель села Корумду Тюпского района Ж.Н., накануне ночью завез без соответствующих разрешительных документов тянь-шаньские ели, и договорившись с работниками пилорамы, что документы покажет позже, произвел распил деревьев на доски.

Приглашенные специалисты Каракольского лесничества установили, что объем распиленных досок составляет 3 кубических метра.


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URL: https://www.vb.kg/418136
Теги:
Каракол, браконьерство, вырубка деревьев
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