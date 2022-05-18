В Бишкеке автомобиль сбил горожанку на пешеходном переходе (видео)

В Бишкеке автомобиль KIA сбил горожанку на пешеходном переходе. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь управления патрульной службы милиции Бишкека Байказы Айтикул уулу.

"17 мая 2022 года примерно в 8 часов утра водитель М.М., 1988 года рождения, ехал на автомобиле KIA К5 в восточном направлении по улице Суеркулова и сбил пешехода, переходившего тротуар перед средней школой №17.

В результате пострадавшую доставили в детскую больницу №3.

Автомобиль был припаркован на стоянке, назначены соответствующие экспертизы, водитель находится под следствием.

При возникновении такой аварии просим вас немедленно сообщать в службу "102" и просим всех водителей соблюдать правила дорожного движения!" - говорится в сообщении УПСМ.