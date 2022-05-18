В Кыргызстане уже более 15 тысяч человек участвуют в налоговой лотерее

В Кыргызстане за неделю участникам лотереи налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!" присвоено более 258 тысяч лотерейных билетов, сообщает пресс-служба ГНС.
Со дня официального запуска лотереи пользователями приложения "Салык чек" стали 15 тысяч 771 человек.
С целью участия в лотерее ими просканировано 301 тысяч 555 кассовых чеков, их них системой лотереи приняты – 208 тысяч 10 чеков, в обработке – 46 тысяч 964 чека, не принят – 49 тысяч 581 чек.
Системой лотереи для участия в розыгрыше пользователям присвоены 258 тысяч 609 электронных лотерейных билетов (ID номер).
Чтобы стать участником лотереи, необходимо:
Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1 000 сомов присваивается 1 уникальный ID номер.
Система в течение 72 часов обработает отсканированный чек, и он отобразится во вкладке "Операции"
По не принятым чекам ГНС проводит соответствующую работу для установления причин.