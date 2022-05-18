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В Кыргызстане уже более 15 тысяч человек участвуют в налоговой лотерее

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане за неделю участникам лотереи налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!" присвоено более 258 тысяч лотерейных билетов, сообщает пресс-служба ГНС.

Со дня официального запуска лотереи пользователями приложения "Салык чек" стали 15 тысяч 771 человек.

С целью участия в лотерее ими просканировано 301 тысяч 555 кассовых чеков, их них системой лотереи приняты – 208 тысяч 10 чеков, в обработке – 46 тысяч 964 чека, не принят – 49 тысяч 581 чек.

Системой лотереи для участия в розыгрыше пользователям присвоены 258 тысяч 609 электронных лотерейных билетов (ID номер).

Чтобы стать участником лотереи, необходимо:

  1. скачать мобильное приложение "Салык чек" через Google play или AppStore и пройти регистрацию;
  2. при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовый чек от ККМ;
  3. отсканировать QR-код полученного кассового чека на мобильное приложение.

Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1 000 сомов присваивается 1 уникальный ID номер.

Система в течение 72 часов обработает отсканированный чек, и он отобразится во вкладке "Операции"

  1. в "Принятых" – если чек успешно прошел проверку в базе данных налогового органа;
  2. в "Непринятых" – если данный чек не прошел проверку в базе данных налогового органа.

По не принятым чекам ГНС проводит соответствующую работу для установления причин.


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URL: https://www.vb.kg/418143
Теги:
торговля, налоги, ГНС
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