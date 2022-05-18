Посол КР в Турции провел встречу с соотечественниками в городе Малатья

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев провел встречу с соотечественниками, проживающими в городе Малатья в Турции, сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи посол Омуралиев проинформировал о проводимой правительством Кыргызстана работе по защите прав граждан, более подробно обратил внимание на Договор о социальном обеспечении между правительствами КР и ТР, согласно которому граждане двух стран, работающие на легальной основе и выплачивающие страховые взносы, имеют возможность получать пенсии и пособия как на территории Кыргызстана, так и на территории Турции; продление срока заграничного паспорта детей с 3 до 5 лет и другие, которые были осуществлены в последние годы. Также посол ответил на интересующие их вопросы.

Учитывая, что в основном проживающие в городе Малатья граждане КР являются студентами Университета имени Иненю, Омуралиев пригласил на встречу ректора вуза Ахмета Кызылая, который в свою очередь заверил, что уделит внимание студентам.