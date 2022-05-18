Атай Бейшенбек: Глава Минздрава идет ва-банк!

Гражданский активист Атай Бейшенбек считает, что его преследуют, потому что он поддерживает реформы, проводимые нынешним министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым и вообще всегда открыто и аргументировано высказывается по всем актуальным вопросам общественно-политической жизни страны. Об этом активист рассказал vb.kg.

"Я высказываю свою точку зрения по экономическим проектам правительства, по Кумтору. Выступаю, например, против строительства нового административного здания. И делаю это аргументировано. У чиновников же вошло в привычку не отвечать на аргументы или приводить свои, а переходить на личности. Крайняя меры - запугивание через правоохранительные органы. Того, что сейчас происходит, я ожидал, думал, что же они на меня найдут. И они нашли. Меня забрали, не объяснив, на каком основании, не показав решение суда. Уже потом сказали, что была команда сверху задержать меня на 48 часов. После вмешательства СМИ и общественности меня отпустили. Теперь я должен являться по вызову следственной службы", - рассказал активист.

По словам Атая, дело касается разработки сайта, над которым работала его команда. Договором была предусмотрена стопроцентная оплата после завершения работы. Всю работу, как пояснил Атай, его команда закончила. А вот интеграция сайта завершена не была. И встал вопрос о не выполнении заказа.

"Дело происходило в 2019 году. И то, что сейчас об этом вспомнили, я связываю в том числе с тем, что поддерживаю реформы, которые проводит министр здравоохранения. Я согласен с тем, что систему высшего медицинского образования необходимо привести в порядок. Образование должно быть качественным. Разве не так?!" - добавляет Атай Бейшенбек.

Активист говорит, что заместители главы Минздрава открыто саботируют его распоряжения. Он считает принципиально важным избавить центральный аппарат министерства от таких чиновников.

"Министр поручил проверить лицензии частных клиник. Где результаты? Нет! Но я же вижу, что у них явное несоответствие лицензионным требованиям. И таких фактов много. Я постоянно участвую в дебатах. Вчера был на радио. Мы приняли более 30 звонков. Большинство звонивших – простые люди - поддерживают реформы главы Минздрава. Согласитесь, он мог бы оставить все, как есть, и жить спокойно. Тогда сегодня мы бы не обсуждали Министерство здравоохранения. Где есть реальная работа, будет и сопротивление, будет и критика. Но Алымкадыр Бейшеналиев идет ва-банк!" - считает Атай Бейшенбек.