В Бишкеке с 1 июля в автобусах и троллейбусах отменят оплату наличными

В Бишкеке с 1 июля в общественном муниципальном транспорте будет исключена наличная оплата, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках цифровизации и комплексных шагов по улучшению городского общественного транспорта с марта 2020 года швейцарской компанией BPC A" в столице реализуется проект электронного билетирования "Тулпар".

Для более комфортного и безболезненного перехода горожан на электронную оплату система вводилась постепенно в течение двух лет.

Теперь с 1 июля наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут и "Тулпар" заработает в полном объеме.

Для пассажиров предлагается выбор безналичных видов оплат. Оплатить можно будет следующими способами: