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В Бишкеке с 1 июля в автобусах и троллейбусах отменят оплату наличными

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке с 1 июля в общественном муниципальном транспорте будет исключена наличная оплата, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках цифровизации и комплексных шагов по улучшению городского общественного транспорта с марта 2020 года швейцарской компанией BPC A" в столице реализуется проект электронного билетирования "Тулпар".

Для более комфортного и безболезненного перехода горожан на электронную оплату система вводилась постепенно в течение двух лет.

Теперь с 1 июля наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут и "Тулпар" заработает в полном объеме.

Для пассажиров предлагается выбор безналичных видов оплат. Оплатить можно будет следующими способами:

  1. транспортными картами "Тулпар" трех категорий (стандартный, школьный, льготный);
  2. бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана;
  3. виртуальной картой NFC;
  4. QR-сканированием в приложении "Тулпар" и Balance;
  5. Вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".


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URL: https://www.vb.kg/418150
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт, автобусы
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