Китай призвал Японию не сбрасывать радиоактивные воды в море

Власти Китая призывают Японию отказаться от решения о сбросе в море радиоактивных вод, а также прекратить все работы вблизи атомной станции Фукусима-1, передает Синьхуа.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сделал заявление на ежедневном брифинге для прессы, комментируя недавнее решение японской компании Tokyo Electric Power Company о старте дноуглубительных работ в километре от атомной электростанции Фукусима-1.

Уточняется, что экскавационные работы (выемка грунта со дна моря) проводятся в рамках подготовки к строительству подводного тоннеля для сброса загрязненной воды.

"Омываемые Тихим океаном страны, включая Китай, серьезно обеспокоены данным шагом Японии и решительно выступают против подобной деятельности", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

При этом, по словам дипломата, несмотря на обеспокоенность международного сообщества, японская компания отказалась от своего прежнего обещания не сбрасывать воду, если это решение не получит поддержки общественности, и форсировала соответствующие строительные работы. Он отметил, что это безответственно, призвав правительство Японии немедленно прекратить эти действия и начать добросовестно выполнять свои международные обязательства.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что японские власти до сих пор не смогли дать тщательного и убедительного объяснения по самым разным вопросам, начиная от законности сброса в океан радиоактивных вод и заканчивая достоверностью данных о воздействии на окружающую среду и эффективностью системы очистки.