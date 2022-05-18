В Бишкеке деревьям проводят санитарную обрезку

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" проводят комиссионное обследование, после чего принимают решение о проведении санитарной обрезки аварийных, сухостойных, суховершинных, а также имеющих сгнившую корневую систему деревьев по районам с указанием сроков исполнения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на проспекте Чынгыза Айтматова от улицы Ажыбек Баатыра до улицы Семетей начат процесс санитарной обрезки.

Общее количество зеленых насаждений на данном участке составляет 800 деревьев породы тополь, однако санитарную обрезку будут проходить лишь суховершинные деревья, которые представляют собой возможность падения ветвей.

Цель санитарной обрезки – исправить дефекты кроны, удалить опасные старые ветки.

Кроме того по вопросам проведения санитарной обрезки можете обращаться по номеру: 37-53-30 и по адресу: Ташкентская №17.